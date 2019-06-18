18.06.2019 18:59
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Hindistan'da beyin iltihabı nedeniyle çocuk ölümleri

Hindistan

Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Bihar eyaletinin Muzaffarpur kentinde Akut Ensefalit Sendromu (AES) nedeniyle çoğu çocuk yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığını belirtti.
En az 200 çocuğun ensefalit nedeniyle hastanelerde tedavi altında olduğu kaydedildi.
Hindistan hükümeti, hasta yakınlarına gereken yardımın yapılacağını açıkladı.
Genellikle muson döneminde görülen ensefalitten en çok çocuklar etkileniyor.
Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan ve ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 40'tan fazla çocuk 2012'de hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Bihar, Hindistan, Güncel

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