16.07.2019 14:18
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- Hindistan'da Bina Çöktü: 12 Ölü, 30 Kişi Enkaz Altında

- Hindistan'da bina çöktü: 12 ölü, 30 kişi enkaz altındaMUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalan 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

- Hindistan'da bina çöktü: 12 ölü, 30 kişi enkaz altında
MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalan 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hindistan'ın Mumbai kentinin güneyindeki Dongri bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise enkaz altında kaldığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları çıkarma çalışmaları sürüyor.
Binanın neden çöktüğüne ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ancak yerel kaynaklar binanın 100 yaşında olduğunu belirterek, muson yağışları nedeniyle çökmüş olabileceğini kaydetti.
Hindistan'da eski binaların çökmesi nedeniyle bir yıl içerisinde en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - Hindistan'da Bina Çöktü: 12 Ölü, 30 Kişi Enkaz Altında
Kaynak: İHA
Hindistan, Mumbai, Güncel

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