15.07.2019 11:06
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Hindistan'da bina çöktü: 8 ölü

Hindistan

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Şiddetli muson yağmurlarının etkili olduğu Himachal Pradesh eyaletinin Solan kentinde 3 katlı bir bina çöktü.
Emniyet yetkilisi Vinod, çöken binanın enkazında 40'tan fazla kişinin kaldığını, arama kurtarma ekiplerinin bazıları asker 31 kişiyi kurtardığını belirtti.
Enkaz altında kalan 7'si asker 8 kişinin öldüğünü aktaran Vinod, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Hindistan'da muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül sezonunda, kötü inşa edilmiş duvar ve binalar sık sık çöküyor.
Kaynak: AA
Hindistan, Güncel

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