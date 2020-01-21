Hindistan'da bir adam, Facebook'ta fazla zaman geçiren eşini boğarak öldürdü

Rajasthan eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Ayaz Ahmed Ansari isimli adam, sürekli Facebook 'ta zaman geçirdiği ve telefonu elinden düşürmediği gerekçesiyle eşi Naina Manglani'yi öldürdü.

SÜREKLİ TARTIŞIYORLARDI

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Ansari ve Maglani son zamanlarda sık sık genç kadının sosyal medya düşkünlüğü nedeniyle tartışma yaşıyordu. Ansari, günaşırı tartışma yaşadıkları için son birkaç gündür annesinin evinde kalan eşini arayarak aralarındaki problemleri çözmeyi önerdi. Ansari'nin bu önerisini kabul eden Maglani, eşiyle buluşmayı kabul etti.

BOĞDU YOLA ATTI

Edinilen bilgilere göre, Ansari, eşini aracıyla aldıktan sonra ikili gün boyunca şehirde gezerek zaman geçirdi. Ancak Ansari sonraki günün akşamı kadını tenha olan Delhi – Jaipur Otoyolu'nun kenarına götürdü ve boğarak öldürdü.

Ansari daha sonra kimliğinin tespit edilememesi için kadının cansız bedeninin yüzüne henüz ne olduğu belirlenemeyen ağır bir objeyle defalarca vurdu. Otoyoldan geçenlerin polisi arayarak bir ceset gördüklerini ihbar etmeleri üzerine Ansari tutuklandı.