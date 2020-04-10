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- Hindistan'da bir adam otomobilini korona virüse çevirdi, 'evde kal' çağrısı yaptı

- Hindistan'da bir adam otomobilini korona virüse çevirdi, 'evde kal' çağrısı yaptı Hindistan'da korona virüs kaskıyla devriye yapan polisten esinlenen bir adam otomobilini korona virüse çevirdi.

10.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:01
- Hindistan 'da bir adam otomobilini korona virüse çevirdi, 'evde kal' çağrısı yaptı
YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs kaskıyla devriye yapan polisten esinlenen bir adam otomobilini korona virüse çevirdi.
Hindistan'ın güneyinde otomobiline korona virüs görünümü veren bir adam her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Hindistanlı adam, korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında insanların karantinaya uymasını sağlamak için bu yöntemi denediğini açıkladı. Hindistan'da kaskıyla devriye yapan polisten esinlendiğini belirten adam sokağa çıkma yasağının sürdüğü Hindistan'da 'evde kal' çağrısı yaptı. - Hindistan’da bir adam otomobilini korona virüse çevirdi, ’evde kal’ çağrısı yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, Güncel
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