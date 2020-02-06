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Hindistan'da bir binanın musluklarından su yerine alkol aktı

Hindistan'da bir binanın musluklarından su yerine alkol akınca ortalık karıştı. Yerel yönetime başvuran bina sakinleri, su kaynaklarına, el konulan ve yakınlarda bir noktaya dökülen alkolün karıştığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

06.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:29

'ın Kerala eyaletindeki bir binada yaşayanlar, musluklarından su yerine bira, konyak ve rom karışımı akmaya başlayınca yerel yönetime başvurdu. Bina sakinleri, su kaynaklarına, el konulan ve yakınlarda bir noktaya dökülen alkolün 'yanlışlıkla' karıştırıldığını öğrendi.

İMHA EDİLEN ALKOLLER SU KUYUSUNA DÖKÜLDÜ

Polis tarafından bir baskında ele geçirilen ve mahkeme kararıyla imhasına karar verilen 6 bin ton içkinin bir kısmının boş bir araziye, kalan kısmının ise binanın suyunun sağlandığı kuyuya döküldüğü belirtildi.

"ALKOL AKTIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK"

18 daire bulunan binanın sakinlerinden Joshy Malyiekkal, "Musluktan alkol aktığını görünce şoke olduk. Kokusundan ve renginden su olmadığını anladık ve maalesef susuz kaldık" dedi.

Kendilerinin işe, çocukların ise okula gidemediğini anlatan Malyiekkal kuyunun ve boruların temizlenmesinin bir ay süreceğini bu süreçte yetkililerin kendilerine belirli aralıklarla su temin edeceğini söyledi.

Hindistan'da bir binanın musluklarından su yerine alkol aktı

Hindistan, Dünya, Ekonomi


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