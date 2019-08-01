Haberler» Güncel» Haber

Hindistan'da bir çocuğun alt çenesinden 526 diş çıktı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine gömülü 526 diş çıkarıldı.

01.08.2019 15:16 Hindistan'da bir çocuğun alt çenesinden 526 diş çıktı
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine gömülü 526 diş çıkarıldı.
Yerel basındaki haberlere göre, ailesi, Ravindranath adlı çocuğu çenesinin sağ tarafındaki şişlikle en yakın diş hekimine götürdü. Burada Ravindranath'a çekilen tomografide, irili ufaklı 526 dişin alt çenedeki tümör içinde gömülü olduğu tespit edildi.
Doktorlar, beş saat süren ameliyatta, Ravindranath'ın çenesindeki dört santime üç santim büyüklüğündeki tümörü keserek içerdeki dişleri çıkardı.
"En küçük dişin bile kökü ve minesi vardı"
Profesör Prathibha Ramani, "kompaund komposit odontoma" olarak adlandırılan vakanın çok sık görülmediğini, Ravindranath'ın çenesinden çıkarılan dişlerin büyüklüğünün 0,1 ile 15 milimetre arasında değiştiğini belirtti.
Ramani, "İstiridyenin içindeki inciler gibi görünüyorlardı. En küçük dişin bile tacı, kökü ve minesi vardı." dedi.
Ailesi, çocukları 3 yaşındayken alt çenesinin sağ tarafında şişlik fark ettiklerini, devlet hastanesine götürdüklerini ancak tanı konulmadığını öne sürdü.
Hindistan'ın Mumbai kentinde, 2014'te 17 yaşındaki gencin üst çenesine gömülü 232 diş çıkarılmıştı.

Hindistan, Chennai, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50   - Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
18:50   Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:50   Ukrayna'daki savaş mağdurları Kemer'de tatil yapacak
18:49   İsrail'in, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
18:49   Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı
18:47   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
18:47   Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş...