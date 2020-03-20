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Hindistan'da bir genç kıza tecavüz edip öldüren 4 mahkum idam edildi

Hindistan'da bir genç kıza tecavüz ettikten sonra işkence ile öldüren 4 mahkum tutuklu bulundukları hapishanede idam edildi. Başkent Yeni Delhi'de 2012 yılında meydana gelen olayda 23 yaşındaki bir tıp öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğradığı, ardından da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı

20.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:58
Hindistan'da bir genç kıza tecavüz edip öldüren 4 mahkum idam edildi
Hindistan 'da bir genç kıza tecavüz ettikten sonra işkence ile öldüren 4 mahkum tutuklu bulundukları hapishanede idam edildi.

Açılan dava sonucu tutuklanan 6 mahkum bulunuyordu, biri ceza evinde intihar etti, reşit olmayan hükümlü ise 3 ay ıslah evinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Hindistan, Dünya

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