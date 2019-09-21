Hindistan'da bir kadın dört bacaklı, üç kollu bir kız çocuğu doğurdu

Hindistan yine görenleri şaşkınlığa uğratacak bir doğum olayına tanık oldu. 24 yaşındaki bir kadın, iki erkek ve bir kız çocuğu doğurdu. Erkek çocuklarının sağlık durumları iyiyken, kız çocuğu dört bacaklı ve üç kollu dünyaya geldi.

DÖRDÜNCÜ BEBEK KIZ ÇOCUĞUNDA GELİŞTİ

Doktorlar, dördüncü bebeğin kız çocuğunda gelişmesi sebebiyle dört bacaklı ve üç kollu doğduğunu söyleyerek, kız çocuğunda bulunan fazla kol ve bacaklarının alınabileceğini belirtti.

Anne ve diğer erkek çocuklarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çocukların babası,eşinin ilk hamileliği olmasına rağmen; iki bebeğe hamile olduğunu bildiğini, bu nedenle ultrasona gitmeye gerek duymadıklarını söyledi.