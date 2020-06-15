Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kişi, ailesine kalacak sigorta parası için kendini öldürttü.

NDTV kanalında yer alan habere göre, Şanu Bansal, 10 Haziran'da kocası Gaurav Bansal'ın eve dönmediğini belirterek polise başvurdu.

CESEDİ ELLERİ BAĞLI VE AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Şanu Bansal, kocasının şubatta yaklaşık 8 bin dolar borç aldığını, 4 bin 500 dolar dolandırıldığını ve bu yüzden depresyon tedavisi gördüğünü ifade etti. Polis, yapılan aramalar sonucunda Gaurav Bansal'ın cesedini başkentin dışında bir bölgede elleri bağlı ve ağaca asılı halde buldu.

AİLESİNİN SİGORTADAN PARA ALABİLMESİ İÇİN KENDİNİ ÖLDÜRTTÜ

Soruşturmasını derinleştiren polis, 35 yaşındaki adamın, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kiraladığı 4 kişiye kendini öldürttüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde, Bansal'ın kendileriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak ekonomik sıkıntıları olduğunu söylediğini öne sürdü.

SİGORTADAN 13 BİN DOLAR ELDE EDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Bansal'ın, kendisini öldürmeleri karşılığında 800 dolar ödeyeceğini ve bu sayede ailesinin sigorta şirketinden 13 bin dolar elde edeceğini umduğunu da söylediğini iddia eden şüphelilerin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.