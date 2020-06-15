Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!

Hindistan'da ekonomik sıkıntıları olduğu belirtilen 35 yaşındaki adam, ailesinin sigortadan para alabilmesini için kiraladığı 4 kişiye kendini öldürttü.

15.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:25

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kişi, ailesine kalacak sigorta parası için kendini öldürttü.

NDTV kanalında yer alan habere göre, Şanu Bansal, 10 Haziran'da kocası Gaurav Bansal'ın eve dönmediğini belirterek polise başvurdu.

CESEDİ ELLERİ BAĞLI VE AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Şanu Bansal, kocasının şubatta yaklaşık 8 bin dolar borç aldığını, 4 bin 500 dolar dolandırıldığını ve bu yüzden depresyon tedavisi gördüğünü ifade etti. Polis, yapılan aramalar sonucunda Gaurav Bansal'ın cesedini başkentin dışında bir bölgede elleri bağlı ve ağaca asılı halde buldu.

Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü

AİLESİNİN SİGORTADAN PARA ALABİLMESİ İÇİN KENDİNİ ÖLDÜRTTÜ

Soruşturmasını derinleştiren polis, 35 yaşındaki adamın, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kiraladığı 4 kişiye kendini öldürttüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde, Bansal'ın kendileriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak ekonomik sıkıntıları olduğunu söylediğini öne sürdü.

SİGORTADAN 13 BİN DOLAR ELDE EDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Bansal'ın, kendisini öldürmeleri karşılığında 800 dolar ödeyeceğini ve bu sayede ailesinin sigorta şirketinden 13 bin dolar elde edeceğini umduğunu da söylediğini iddia eden şüphelilerin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Delhi, Hindistan, Dünya, Haber

Dünya Manşet

Haberler

ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Korkunç iddia: Çin’de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Haber
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Pekin’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle ’alarm’ seviyesi yükseldi Haber
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Kuzey Kore’nin Ivanka Trump’ı Kim Yo Jong’un bilinmeyenleri ortaya çıktı Haber
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Haberler››Dünya››Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü! - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

09:41: Son dakika 3. sayfa: Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Haberler 09:41: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri... - Haberler 09:39: Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada - Haberler 09:37: İspanyol hemşireler tıbbi malzeme eksikliğini protesto etti: İkinci dalgaya hazır değiliz - Haberler 09:37: Çin'de tanker kamyonundaki patlamada en az 18 kişi öldü, 189 kişi yaralandı - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler 08:58: Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi - Haberler 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı