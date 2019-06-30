30.06.2019 16:07
Haberler » Teknoloji » Haber

Hindistan'da Bir Savaş Uçağı, Füzelerini Kalkış Pistine Bıraktı (Video)

Hindistan

Hindistan'da uçak pistinden kalkış yapan bir jetin, kuş sürüsüyle çarpışmasıyla birlikte motoru durdu. Ardından pilot bir faciayı önlemek için füzeleri ve ek yakıt deposunu piste bırakmak zorunda kaldı.

Hindistan 'ın Hava Kuvvetlerinden bir jet, kalkış yaptığı sırada rotasında bulunan kuşları pilotun görmemesi sebebiyle kuş sürüsüyle çarpıştı. Motoru duran uçağın yakıt deposunu ve eğitim için kullanılan bombaları piste bırakmasıyla bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kazanın yaşandığı yer, Hindistan'ın Ludhiana kentinde bulunan HHK'ya (Hindistan Hava Kuvvetleri) ait bir üs. Uçuşun amacı normalde eğitim içindi, ancak kuş sürüsü buna engel oldu. Meydana gelen kazayı aşağıdan izleyebilirsiniz:



Pilotun bu hamlesi, HHK tarafından övgüler aldı, zira eğitimlerinin ne kadar profesyonelce gerçekleştiğini gösterdiği belirtildi. Ayrıca bu sayede onlarca personelin hayatı ve bir savaş jetinin kurtarılmasını sağladı.
Kaynak: WebTekno
Pilot , Hindistan , Teknoloji

Son Dakika Haberleri
17:06 Oppo, Reno 10x Zoom'un Kamera Performansı Övgü Toplamaya Devam Ediyor
16:06 Hindistan'da Bir Savaş Uçağı, Füzelerini Kalkış Pistine Bıraktı (Video)
13:36 BMW'nin Fütüristik Konsept Aracına Sesini Hans Zimmer Verdi
03:16 iOS 13'te Spam Aramaları Nasıl Engellenir?
21:06 Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman
18:06 Son 20 Yılın En İyi 20 PC Oyunu
16:36 Konsept Tasarımcı Ben Geskin, iPhone 11'in Klonunu Yaptı (Video)