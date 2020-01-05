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Hindistan'da bir üniversitede öğrencilere saldırı: 40 yaralı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıda, aralarında öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

05.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:52 Hindistan'da bir üniversitede öğrencilere saldırı: 40 yaralı
'ın başkenti Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıda, aralarında öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu 40'ın üzerinde kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, başkentteki Jawaharlal Nehru Üniversitesinde (JNU) ellerinde sopa ve taş bulunan yüzleri maskeli bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle öğrenci ve akademisyenlere saldırdı.
Grubun, kampüsteki saldırısında aralarında öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu 40'ın üzerinde kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 öğrencinin durumunun kritik olduğunu öğrenildi.
JNU Öğrenci Birliği (JNUSU) Başkan Yardımcısı Saket Moon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların oda oda gezerek ayrım gözetmeden öğrencilere saldırdığını belirtti. Moon, güvenlik görevlilerinin gruba müdahale etmediğini söyledi.
Üniversite yönetimi, yaşanan hadisenin ardından kampüsteki emniyeti sağlaması için polisin çağrıldığını açıkladı.
Öte yandan, üniversitenin öğrenci birliği, saldırının arkasında iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) öğrenci kanadı Tüm Hindistan Öğrenci Konseyi'nin (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad - ABVP) olduğunu iddia etti.
Sosyal medyada, aralarında siyasetçi, yazar ve gazetecilerin bulunduğu binlerce kişi, saldırıya tepki gösterdi.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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