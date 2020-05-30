Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada

Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kameradaHindistan, (DHA)- Hindistan'daki Sonaura kasabasında canlı olarak gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, bebeği ölmekten son anda kurtardı.

30.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:30
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan, (DHA)- Hindistan'daki Sonaura kasabasında canlı olarak gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, bebeği ölmekten son anda kurtardı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Siddharthnagar bölgesindeki Sonaura kasabasında meydana canlı olarak toprağa gömülen bebek yürekleri burktu. Bebeğin ağlamasını duyan bir kişi ağlamanın geldiği yere yönelerek, bebeği ölmekten son anda kurtardı. Toprağa gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince toprağın içerisinden çıkan küçük bir ayak gördü.
CANLI HALDE TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
Gördüklerine inanamayan adam, hızlıca ayağın bulunduğu noktayı kazmaya başladı. Toprak altından çıkarılan bebek, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Kısa bir süre sonra kolunu ve bacağını hareket ettirmeye başlayan bebek, topraktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. O anlar kasaba halkı tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Kasaba halkı bebeği hastaneye yetiştirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi.
BEBEK EVLAT EDİNİLECEK
Bebeğin kim tarafından gömüldüğü ve kime ait olduğu henüz tespit edilemedi ancak Sonaura kasabasından bir kadının bebeği evlat edineceği belirtildi. Öte yandan polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Hindistan’da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Hindistan, DHA, Güncel, Haber

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