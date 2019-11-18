Haberler » Güncel » Hindistan'da çığ altında kalan 6 kişi yaşamını yitirdi - Haber

Hindistan'da çığ altında kalan 6 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde çığ düşmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi hayatını kaybetti.

18.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:02Hindistan'da çığ altında kalan 6 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'ın Ladakh bölgesinde çığ düşmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre, Hint ordusundan bir yetkili yaptığı açıklamada, Siachen Buzulu'nun kuzey kesiminde yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikteki askeri mevzi civarında meydana gelen çığ felaketinde, 8 kişilik devriye ekibinin çığ altında kaldığını bildirdi.
Yakındaki mevzilerden kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkili, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 6 asker ile 2 sivil personelin enkaz altından yaralı kurtarıldığını belirtti.
Helikopterle askeri bir hastaneye kaldırılan 4 asker ile 2 sivilin "aşırı hipotermi" nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkili, yaralı 2 askerin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Siachen bölgesi, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 yıllarında çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.
Siachen savaşının ardından iki ülke de bölgedeki kontrol ettikleri alanlara asker gönderiyor ve burada askeri noktalar kuruyor.
Çığ ve heyelanların sıkça yaşandığı dondurucu soğuklara sahip bölgede konuşlanan Hint ve Pakistanlı askerlerin, çatışmadan ziyade zorlu hava şartları nedeniyle hayatını kaybettikleri biliniyor.
Pakistan, Çin ve Hindistan üçgeninde tamamen buzul ve karla kaplı dağlardan oluşan bölge, 70 kilometreyi aşan tek parçalık Siachen Buzulu'yla kutuplardan sonraki en büyük üçüncü buzula ev sahipliği yapıyor. Bölge bu nedenle "üçüncü kutup" olarak anılıyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:20 Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
00:04 ABD'nin kararının ardından İsrailli eski bakandan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:21:22