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Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 2 asker öldü

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde çığ düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi.

30.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:10Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 2 asker öldü
'ın Ladakh bölgesinde çığ düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi.
Hint yerel basınındaki haberlere göre, Sözcüsü Albay Rajeş Kalia, Siachen Buzulu'nun güney kesiminde, yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikte devriye görevinde bulunan güvenlik görevlilerinin çığ altında kaldığını belirtti.
Arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle bölgeye gönderildiğini ifade eden Albay Kalia, tüm çabalara rağmen çığ altında kalan 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Aynı bölgede 2 hafta önce çığ düşmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi yaşamını yitirmişti.
1984-2003 yıllarında, Pakistan ve Hindistan arasında çatışmaların yaşandığı Siachen bölgesi, "dünyanın en yüksek rakımlı savaş alanı" olarak adlandırılıyor.
Savaşın ardından iki ülkenin de kontrol alanlarına asker gönderdiği ve burada askeri noktalar kurduğu bölgede, Hint ve Pakistanlı askerlerin, çatışamalardan ziyade zorlu hava şartları nedeniyle hayatını kaybettikleri biliniyor. Çığ ve heyelanların sıkça yaşandığı bölge, dondurucu soğuklarıyla tanınıyor.
Pakistan, Çin ve Hindistan üçgeninde, tamamen buzul ve karla kaplı dağlardan oluşan bölge, 70 kilometreyi aşan tek parçalık Siachen Buzulu ile, kutuplardan sonraki en büyük üçüncü buzula ev sahipliği yapıyor. Bölge bu nedenle "üçüncü kutup" olarak anılıyor.

Hindistan, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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