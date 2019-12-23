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Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir depoda çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi yaralandı.

23.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:54 Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı
YENİ 'ın başkenti Yeni Delhi'de bir depoda çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, başkente bağlı Kirari kasabasındaki yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Yaralıların tedavilerinin Sanjay Gandhi Memorial Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi.
Günün erken saatlerinde başladığı belirtilen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Söz konusu yangının Yeni Delhi'de bu ay çıkan en büyük ikinci yangın olduğu kaydediliyor.
Bu ay başında bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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