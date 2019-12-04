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Hindistan'da din temelli vatandaşlık yasa tasarısı

Hindistan'da komşu ülkelerde zulüm gören dini azınlıklara vatandaşlık verilmesini içeren yasa tasarısı parlamentoya gönderildi.

04.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:39Hindistan'da din temelli vatandaşlık yasa tasarısı
'da komşu ülkelerde zulüm gören dini azınlıklara vatandaşlık verilmesini içeren yasa tasarısı parlamentoya gönderildi.

Hindistan kabinesi din temelli vatandaşlık tasarısını parlamentoya gönderdi. Hindistan kabinesi, komşu ülkelerde Müslüman olmayan zulüm gören dini azınlıklara Hindistan vatandaşlığı verilmesi için hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Geçtiğimiz ay Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah parlamentoda yaptığı açıklamada Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçan Müslüman olmayan azınlıklara (Hindular, Budistler, Jainler, Hristiyanlar, Sihler ve Parsis) yönelik hazırlanan yasa tasarısı çerçevesinde Hint vatandaşlığı verileceğini ifade etmişti.

Yasa tasarısı tepkilere neden olmuştu

Vatandaşlık Değişikliği Yasası (CAB) ilk kez 2016 yılında Hindu milliyetçi Başbakan Narendra Modi hükümeti tarafından açıklanırken Hindistan'ın uzak ve etnik açıdan farklı olan kuzeydoğu bölgesinde protesto gösterilerinin artmasından dolayı geri çekilmişti. Hindular, Jainler, Budistler ve zulümden kaçan Sihler'e Hindistan vatandaşlığının verilme önerisi, Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Mayıs 2019'da yapılan genel seçimler öncesindeki manifestosunun da bir parçasıydı. Bazı muhalifler önerilen yasanın Müslüman karşıtlığı taşıdığını belirtirken, bazı muhalefet partileri de vatandaşlığın din temelinde verilemeyeceğini öne sürerek geri adım atmıştı.

Öte yandan bu hafta parlamentoya sunulacak olan yasa tasarısı, iktidarda bulunan Hindistan Halk Partisi (BJP) için de bir sınav niteliği taşıyor. Çift meclisli yapıya sahip ülkede BJP, alt mecliste çoğunluğu oluştururken üst mecliste az sayıya sahip. Söz konusu yasa tasarısının hayata geçirilebilmesi için Hindistan parlamentosunun her iki meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor. - YENİ DELHİ

Hindistan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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