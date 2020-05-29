Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı

Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağıTuba KARA, (DHA) - Hindistan'da 16 yaşındaki genç kıza, erkek arkadaşıyla kaçtığı gerekçesiyle köy halkı tarafından meydan dayağı atıldı.

29.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:25
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı
Tuba KARA, (DHA) - Hindistan'da 16 yaşındaki genç kıza, erkek arkadaşıyla kaçtığı gerekçesiyle köy halkı tarafından meydan dayağı atıldı. Babasının gözü önünde dövülen genç kızın yaşadığı zor anlar amatör kameralara yansıdı.
Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Chhota Udepur kentinin Bilvant köyünde yaşayan 16 yaşındaki genç kız, Madya Pradeş eyaletindeki bir köye erkek arkadaşıyla kaçıp birkaç gün sonra evine geri döndü. Evine dönen genç kız, köy halkı tarafından örf ve adetlere aykırı olduğu gerekçesiyle babasının gözü önünde 3 kişi tarafından dövüldü.
SAÇINDAN ÇEKİLEREK, DAYAK ATILDI
Amatör kameralara yansıyan o görüntülerde genç kızın, bir adam tarafından saçlarından tutularak sürüklendiği, sırtına sopa ile vurulduğu görüldü. Genç kızın babasının, Rangpur polis karakoluna şikayette bulunmasıyla harekete geçen polis, olay yerinde bulunan 13 kişinin yanı sıra, Desingh Rathva, Bhipla Dhanuk ve Udelia Dhanuk isimli üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunularak dava açıldığını belirtti.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, olay sırasında orada olan 13 kişinin ve kıza saldıran 3 kişinin ayaklanma, cezai yıldırma, saldırı ve Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması (POCSO) Yasası'nın çeşitli bölümleri altında suçlandığını belirtti. Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hindistan, Genç, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Haber
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3’lü kredi paketi açıklayacak Haber
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Erdoğan’ın mesajı Yunanistan’ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Haberler››Güncel››Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:21: AK Partili Yavuz, İstanbul'un fetih yıldönümünü kutladı - Haber 12:21: Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını... - Haber 12:21: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti - Haber 12:21: Adalet Bakanı Gül: "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık... - Haber 12:20: Bozcaada'da oteller kapalı kalacak - Haber 11:35: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı - Haber 11:22: Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap - Magazin 12:05: Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı - Magazin 11:03: Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor - Haber 10:15: Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam - Magazin