Haberler » Güncel » Hindistan'da eski ordu mensubu, leopar saldırısında hayatını kaybetti - Haber

Hindistan'da eski ordu mensubu, leopar saldırısında hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttarakand eyaletinde eski ordu mensubu Pravin Sing, leopar saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

27.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:38Hindistan'da eski ordu mensubu, leopar saldırısında hayatını kaybetti
'ın Uttarakand eyaletinde eski ordu mensubu Pravin Sing, leopar saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Pauri bölgesinde katıldığı düğünden köyüne dönen 55 yaşındaki Sing, vahşi hayvanın saldırısına uğradı.
Leoparın saldırısında hayatını kaybeden eski ordu mensubu Sing'in cansız bedeni köylüler tarafından bulundu.
Vahşi hayvanın yakalanması için bölgeye orman korucuları sevk edildi ve kafes yerleştirildi.
Yetkililer, köylülere, hava karardıktan sonra dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Singh'in ailesine, acil yardım olarak 420 dolar verildi.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30  Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
14:30  Eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılar
14:35  Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
14:34  App Store 2020 uygulama önerileri belli oldu
14:34  Çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik (2)
27.01.2020 14:36:11