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Hindistan'da evine dönmek isteyen binlerce işçi, otobüs terminalinde bekletildi

Hindistan'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından evlerine dönmek isteyen binlerce işçi, otobüs terminallerinde bekletildi.

29.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:47
Hindistan'da evine dönmek isteyen binlerce işçi, otobüs terminalinde bekletildi
Hindistan 'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından evlerine dönmek isteyen binlerce işçi, otobüs terminallerinde bekletildi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler alıyor. Hindistan'da korona virüsün yayılmasını önlemek için toplantılar yasaklandı, 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Delhi ve Uttar Pradeş eyaleti yönetimleri işçilerin evlerine dönmesi için otobüs seferleri düzenledi. Ancak Uttar Pradeş eyaletindeki Anand Vihar otogarında binlerce işçi evlerine geri dönmek için uzun süre otobüs terminalinde hiçbir önlem alınmadan bir arada bekletildi.

Hindistanlı yetkililerden yaşanan olaya tepkiler geldi. Eski Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) lideri Rahul Gandi, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Hükümet böyle bir durumun oluşmasını engellemek için önceden hesap yapıp herhangi bir plan hazırlamadı" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hindistan hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada işçilerin kitlesel göçlerini durdurmak amacıyla, konaklama ihtiyacının karşılanacağını belirtmişti.

Hindistan hükümeti Uttar Pradesh eyaletine göçmen işçilerin evlerine geri dönmesi için yaklaşık 200 otobüs göndermişti. Otobüs yolcularının sağlık taramasından geçirilmesi için otogara sağlık ekipleri gönderilmişti. Ancak, otobüs sayısı dönmek isteyen yolcu sayısı için yetersiz kaldı.

Hindistan'da korona virüs vakası 987'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e ulaştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, İşçi, Güncel

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