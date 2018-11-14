14 Kasım 2018, 12:37
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Kıskançlık Krizine Giren Kadın Yasak Aşkının Cinsel Organını Kesti!

Kıskançlık Krizine Giren Kadın Yasak Aşkının Cinsel Organını Kesti!

Hindistan'da, kıskançlık krizine giren evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte yasak aşkının cinsel organını kesti.

Hindistan'da, kıskançlık krizine giren evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte yasak aşkının cinsel organını kesti. Kendini evden zor attığını söyleyen talihsiz adamın tedavisi sürüyor.

YASAK AŞKINI EVİNE ÇAĞIRDI, CİNSEL ORGANINI KESTİ

24 yaşındaki Kamla Patra, sevgilisi Rajendra Nayak'ı evine çağırdı. Evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte sevgilisinin cinsel organını kesti.

KOMŞULAR, HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Hindistan'ın doğusundaki Keoncar'da yaşanan olayın ardından, komşular Nayak'ı hastaneye yetiştirdi.

NEDENİ KISKANÇLIK KRİZİ

Genç adam kendini evden zor attığını belirterek, evli kadının kıskançlık yüzünden böyle bir eyleme giriştiğini söyledi.

Kamla Patra tutuklanırken, Nayak için yapılan tedavi sürüyor.

Hindistan
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:37



YORUMLAR (8)
OLMADI: ya buna ne demeli al birini vur ötekinin
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EYLÜL HOROZ: Kadın kıskançlık krizine girmiş diye haber başlığı yapmışlar tamamen haince Bi haber başlığı. Sanki adam evde edebiyle oturmuş ta kadın kafasında kurmuş ve kalkıp kesmiş. Yazsanıza oraya karısını aldatan adamın hazin sonu diye. Kesin bu haberi yapan erkek. Hay topunuzun
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  • KASIM : :)) haberi tekrar okumanın tavsiye ederim...karısı demiyor yasak aşkı diyor adam değil evli olan
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  • SEYYAH : Kocasını aldatan kadın diyor nerenle okudun haberi.
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CIKS CIKS: yasak aşkmı ne güzel bi meşrulaştırma gayreti elin karısı elin kocasıyla her haltı yiyo adı aşkmı yani :O insan olmaktan utanılacak bi devirde yasıyoruz
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