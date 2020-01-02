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Hindistan'da fabrika çöktü: 14 yaralı

Hindistan'da bir fabrikada yangın çıktı.

02.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:38 Hindistan'da fabrika çöktü: 14 yaralı
'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangının ardından meydana gelen patlama sonucu binanın çökmesi nedeniyle en az 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Peeragarhi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada meydana gelen patlama sonucu binanın çöktüğü, kurtarma görevlilerinin de aralarında olduğu 14 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken kurtarma ekiplerinin sabahın erken saatlerinde çıkan yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - YENİ DELHİ

Yeni Delhi, Hindistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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