Haberler » Dünya » Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti - Haberler
BBC

Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti

Başkent Yeni Delhi'de, ağırlıklı olarak okul çantaları yapan bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti.

08.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:07

'ın başkenti Yeni Delhi'de, ağırlıklı olarak okul çantaları yapan bir fabrikada çıkan yangında en az 43 çalışan hayatını kaybetti.

Pazar günü erken saatler alevler yükseldiği sırada 4 katlı binada en 100 işçinin uyuduğu belirtiliyor.

İşçilerin 60'dan fazlasının kurtarıldığı da bildiriliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı ve yangını korkunç olarak tanımladı.

Delhi itfaiyesine bağlı birimler, acil çağrısını yerel saatle sabaha karşı 05: 22 sıralarında aldı.

Giriş katlarında başlayan yangın hızla üçüncü katta, işçilerin yatakhane olarak kullandığı bölüme sıçradı.





İtfaiye, yangının yaşandığı Azad Market bölgesine dar sokaklar nedeniyle güçlükle ulaşabildi.

BBC Hintçe Servisi'nden Dilnawaz Pasha, kurtarma görevlilerinin, binadan tek tek sırtlarında insan çıkardığını bildirdi.

Yangına neyin sebep olduğu henüz belirlenemezken, görgü tanıklarından biri elektrik kaçağı iddiasında bulundu.

Başbakan Narendra Modi, yangınla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı ve "Yakınlarını kaybedenlere taziyelerimi, yaralılara hızlı bir iyileşme süreci diliyorum" dedi.

Yangından yaralı olarak çıkarılan çok sayıda işçi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Hindistan'da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti

Yeni Delhi, Hindistan, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

13:42 Antalya'da hekimlere "robotik cerrahi sistem" kursu - Haberler
13:38 Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok - Haberler
13:34 Hong Kong'da eylemcilerden, 'son çağrı' vurgusu - Haberler
13:29 Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ? - Haberler
13:23 Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı - Haberler
12:20 Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
8.12.2019 13:53:18