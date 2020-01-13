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Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü

Hindistan'da kimyevi madde üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

13.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:28Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü

'da kimyevi madde üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya patlamanın Maharashtra eyaletindeki Palghar bölgesine bağlı Tarapur şehrindeki endüstri bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda kişinin de yaralandığı patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası yükselen alev ve dumanların 30 km uzaktan da görülebildiği; patlamanın nedenin araştırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrikadan görüntü

Söndürme çalışması sonrası bölgeden görüntü



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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