Haberler » Güncel » Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı - Haber

Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı

Hindistan'da pil fabrikasında yangın çıktı.

02.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:38 Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı

'da pil fabrikasında yangın çıktı. ekipleri, yangına müdahale ederken, fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle çatı çöktü. 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında olduğu sırada meydana gelen patlamada çatı çöktü, 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı. Yetkililer, pillerin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın zehirli olabileceği konusunda halkı uyardı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

-Yükselen dumanlar

-Toplanan kalabalık



Hindistan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   Terörden temizlenen mahalle 25 yıl sonra yerleşime açılıyor - Haber
11:18   Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak - Haber
11:17   Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz - Haber
11:17   Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu - Haber
11:13   Başkentli kadınlardan sosyal yardım atağı - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
07:24   İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Haber
2.01.2020 11:23:37