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Hindistan'da fabrikada yangın 3 yaralı

Hindistan'da fabrikada yangın 3 yaralıHindistan, (DHA)- Hindistan'da pil fabrikasında yangın çıktı.

02.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:49
'da fabrikada yangın 3 yaralı
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da pil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle çatı çöktü. 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında olduğu sırada meydana gelen patlamada çatı çöktü, 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı. Yetkililer, pillerin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın zehirli olabileceği konusunda halkı uyardı.
Hindistan'da fabrikada yangın 3 yaralı

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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