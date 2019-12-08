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Hindistan'da fabrikada yangın 43 ölü, 15 yaralı

Hindistan'da fabrikada yangın 43 ölü, 15 yaralıHindistan, (DHA)- Hindistan'da okul çantası üreten bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

08.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:44
'da fabrikada yangın 43 ölü, 15 yaralı
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da okul çantası üreten bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Fabrikada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Aanaj Mandi bölgesindeki, okul çantası üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki ürünler sebebiyle kısa sürede yayılan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, fabrikada mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı, bir bu kadar insanın da hala içeride kurtarılmayı beklediği belirtildi.
Fabrika işçilerinin yakınları olay yerine akın ederken, binanın içinin duman nedeniyle tamamen karanlık hale geldiği ve kurtarma çalışmalarının oldukça zorlaştığı bilgisi paylaşıldı.
Hindistan'da fabrikada yangın 43 ölü, 15 yaralı

Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA


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