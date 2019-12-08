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Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 43 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi dumandan zehirlenerek bilinç kaybı yaşamaları üzerine hastaneye kaldırıldı.

08.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:25

'ın başkenti Yeni 'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALEDE ZORLANDI

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

56 KİŞİ BİLİNÇ KAYBIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Gard, 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında saat 09.30 itibarıyla çoğu dumandan zehirlenerek bilincini kaybetmiş 56 kişiyi hastaneye kaldırdıklarını aktardı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü

Hindistan, Delhi, Güncel

Kaynak: AA


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