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Hindistan'da feci kaza: 12 ölü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde, yola giren ineğe yol vermek isteyen minibüs şoförünün yaptığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti.

23.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:57Hindistan'da feci kaza: 12 ölü
'ın Rajasthan eyaletinde, yola giren ineğe yol vermek isteyen minibüs şoförünün yaptığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın batısında yer alan Rajasthan eyaletinde Nagpur Polis Şefi Yardımcısı N.R. Chowdhury tarafından aktarılan bilgiye göre, gece saatlerinde yolcu taşıyan bir minibüs, Maharashtra eyaletinden Haryana şehrine doğru seyir halindeydi. Minibüs şoförü, Rajasthan Eyaletinin Nagpur şehrinden geçerken yola aniden bir ineğin girmesiyle ineğe çarpmamak için fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 6'sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 1'nin çocuk ve 5'in kadın olduğu belirtilirken, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi. - RAJASTHAN

Racasthan, Hindistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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