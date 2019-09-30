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Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

30.09.2019 20:57

Hindistan yine büyük bir kazaya tanık oldu. Bu tarz kazaların çok sık yaşandığı Hindistan'da bu sefer de Gujarat eyaletinde turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsünü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Banaskantha bölgesinde tapınakları ziyaret eden turist kafilesini taşıyan bir otobüs, şiddetli yağış sonrası yolların kayganlaşması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ AÇIKLAMA YAPTI

Kazaya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Banaskantha'dan yıkıcı bir haber aldık. Yaşanan kazada hayatını kaybedenler için oldukça hüzünlüyüm. Bu acı dolu anlarda, düşüncelerim yakınlarını kaybeden ailelerin yanında. Yerel yönetimler yaralılar için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Hindistan, Gujarat, turist, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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