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Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, filin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

04.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:12Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü
'ın Çatisgarh eyaletinde, filin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Hint ajansı Press Trust of 'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Korba bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda, köylülerin sebze tarlasına yürüdüğü sırada bir filin saldırısına uğradığını bildirdi.
Köylülerden 61 yaşındaki Budhwaro Bai'nin saldırıda yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, filin, yaşlı adamı yere çarparak öldürdüğü bilgisini paylaştı.
Yetkililer, kurbanın yakınlarına, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 600 bin rupi (yaklaşık 8 bin 400 dolar) tazminat verileceğini duyurdu.

Hindistan, India, Güncel

Kaynak: AA

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