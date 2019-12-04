Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü

Hindistan
'ın Çatisgarh eyaletinde, filin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Hint haber
ajansı Press Trust of India
'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Korba bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda, köylülerin sebze tarlasına yürüdüğü sırada bir filin saldırısına uğradığını bildirdi.
Köylülerden 61 yaşındaki Budhwaro Bai'nin saldırıda yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, filin, yaşlı adamı yere çarparak öldürdüğü bilgisini paylaştı.
Yetkililer, kurbanın yakınlarına, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 600 bin rupi (yaklaşık 8 bin 400 dolar) tazminat verileceğini duyurdu.