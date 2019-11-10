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Hindistan'da fil saldırısı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde fil saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

10.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:16Hindistan'da fil saldırısı
'ın Tamil Nadu eyaletinde fil saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Hint ajansı Press Trust of 'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Polaçi bölgesinde bir filin iki kişiye saldırdığını belirtti.
Çiftçilik yaptığı belirtilen Rajendran ismindeki adamın fil tarafından ezilerek yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, bir kadının da yaraladığını açıkladı.
Yetkililer, filin ormana geri döndürülmesi için "Kumki" adı verilen eğitimli fillerin kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Hindistan, India, Güncel

Kaynak: AA

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