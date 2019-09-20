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Hindistan'da foseptikteki zehirli gazı soluyan 5 kişi öldü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bir foseptikteki zehirli gazı soluyan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

20.09.2019 09:12Hindistan'da foseptikteki zehirli gazı soluyan 5 kişi öldü
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bir foseptikteki zehirli gazı soluyan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Patan bölgesine bağlı Gujarvada köyünde atık suyun toplandığı foseptiğe düşen 1 kadın ile onu kurtarmak için lağım çukuruna inen diğer 4 kişinin soludukları zehirli gaz nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ranjanaben isimli kadının, yanlışlıkla tuğladan kapağına bastığı foseptiğe düştüğünü kaydeden polis, kadını kurtarmak için lağım çukuruna inen eşinin soluduğu zehirli gaz nedeniyle bilincini kaybettiğini aktardı.
Ranjanaben ve eşini kurtarmak için çukura inen aileden diğer 3 kişinin de aynı kaderi paylaştığını ifade eden polis, söz konusu 5 kişinin hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaşamını yitirenlerin yaşlarının 40 ila 65 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hindistan, Times, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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