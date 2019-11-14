Haberler » Güncel » Hindistan'da Fransız uçaklarının alımıyla ilgili dava başvurusu reddedildi - Haber

Hindistan'da Fransız uçaklarının alımıyla ilgili dava başvurusu reddedildi

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Fransız Rafale savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili Başbakan Nerandra Modi hükümeti aleyhine yapılan dava başvurusunu geri çevirdi.

14.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58Hindistan'da Fransız uçaklarının alımıyla ilgili dava başvurusu reddedildi
YENİ 'da Yüksek Mahkeme, Fransız Rafale savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili Başbakan Nerandra Modi hükümeti aleyhine yapılan dava başvurusunu geri çevirdi.
Yüksek Mahkeme heyeti, Kongre Partisinden (INC) eski iki bakanın ve bir aktivistin, Fransız savunma şirketi Dassault tarafından üretilen savaş uçaklarının değerinin üzerinde bedelle satın alındığı iddiasıyla Başbakan Nerandra Modi hükümeti aleyhine yaptığı dava başvurusunu reddetti.
Heyet kararda, "konunun soruşturulmasında kamu adına herhangi bir fayda görülmediği için" davaya gerek olmadığını belirtti.
Ana muhalefetteki INC, kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunuyordu.
Modi hükümeti Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlililik hükmünü gerekçe göstererek uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddediyordu.
Fransız savunma şirketi, ilk uçağı mayısta Hindistan'a teslim edilecek. Uçakların teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 ADÜ'de "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" semineri
15:23 Geleceğin şefleri dünyadan 38 çeşit ekmek pişirdi
15:23 Mavi Marmara gemisinde bulunanlara hakaretten yargılanan Cem Küçük hakim karşısında
15:22 Bakan Koca Hakkaniyeti gözeten kadrolara ihtiyacımız var
15:22 Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:26:10