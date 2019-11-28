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Hindistan'da Gandi'nin katiline "vatansever" diyen milletvekili tartışmaya yol açtı

Hükümetteki Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekili Pragya Sing'in, Mahatma Gandi'ye suikast düzenleyen Nathuram Godse için "vatansever" demesi ülkede tartışmalara sebep oldu.

28.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:54Hindistan'da Gandi'nin katiline
Hükümetteki Halk Partisi (BJP) milletvekili Pragya Sing'in, Mahatma Gandi'ye suikast düzenleyen Nathuram Godse için "vatansever" demesi ülkede tartışmalara sebep oldu.
Hint basınındaki haberlere göre, milletvekili Pragya Sing, parlamentoda yaptığı konuşmada, Mahatma Gandi'nin katili Nathuram Godse'yi vatansever olarak nitelendirdi.
Milletvekilinin, Gandi'nin katilini kahraman olarak nitelemesinin ardından muhalefet partileri Sing'in konuşmasını yarıda keserek parlamentoda protesto düzenledi.
Sing'e kendi partilileri de oturması çağrısında bulundu.
Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin eski lideri Rahul Gandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terörist Pragya, terörist Godse'ye vatansever diyor. Hindistan parlamentosu tarihinde üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.
Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Hindistan Başkanı Narendra Modi'yi etiketleyerek "Başbakan harekete geçmeyecek mi?" ifadelerine yer verdi.
Uveysi, parlamento çıkışı yaptığı açıklamada, Pragya Sing'in daha öncede benzer görüşleri dile getirdiğini anımsatarak "Bu gösteriyor ki Pragya Sing, Gandi'nin düşmanı ve onu öldürenin destekçisi." diye konuştu.
Konuyla ilgili sosyal medyada on binlerce paylaşım yapılırken, milletvekilinin açıklamalarına toplumun birçok kesiminden tepki yağdı.
Kendi partisinden de tepki geldi
Savunma Bakanı Rajnath Sing, yaptığı açıklamada, "Sadece Godse'ye vatansever denilmesini değil, böyle bir düşünceyi bile kınıyoruz. Mahatma Gandi'nin ideolojisi daha önce olduğu gibi bugün de geçerli." dedi.
Pragya Sing, bu yılın başında seçim kampanyası sırasında yaptığı bir konuşmada benzer görüşleri dile getirerek "Nathuram Godse, bir vatansever ve vatansever olarak kalacak." demişti.
Mahatma Gandi, 30 Ocak 1948'de radikal Hindu milliyetçisi Nathuram Godse'nin suikastı sonucu 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Suikastın ardından mahkemede yargılanan Godse, suçlu bulunarak 15 Kasım 1949'da Bihar eyaletindeki Ambala Merkez Hapishanesi'nde idam edilmişti.

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Kaynak: AA

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