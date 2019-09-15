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- Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

- Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıpYENİ DELHİ - Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

15.09.2019 17:45
- Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp
YENİ DELHİ - Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı M. Sucharita, 50 Hindistan vatandaşının ve 11 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesinin Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıkladı. Sucharita, can yeleği giyen 14 kişinin balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldığını, en az 12 kişinin öldüğünü, 35 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.
Nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

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Kaynak: İHA

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