Haberler » Güncel » Haber

Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

15.09.2019 18:25
Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı M. Sucharita, 50 Hindistan vatandaşının ve 11 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesinin Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıkladı. Sucharita, can yeleği giyen 14 kişinin balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldığını, en az 12 kişinin öldüğünü, 35 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(İHA)
Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

Süleyman Soylu, Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:50 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "Ebola"dan ölümler sürüyor
04:32 GÜNDEM ÖZETİNE
04:28 Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir