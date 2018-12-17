Hindistan'da Hastanede Yangın: 6 Ölü, 129 Yaralı

YENİ Hindistan
'ın Mumbai
kentindeki bir hastanede çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 129 kişi de yaralandı.
Emniyet yetkilisi A.P. Lokhand, banliyö semti Andheri'de, devlete ait 5 katlı ESIC Kamgar Hastanesinde çıkan ve elektrik hattındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 kişinin de yaralandığını söyledi.
Lokhand, 8 itfaiye ekibinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını kaydetti. Times
of India
gazetesi de yangın nedeniyle 49 hastanın yakındaki hastanelere taşındığını yazdı.
Mumbai,Hindistan
Kaynak: AA