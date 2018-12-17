17 Aralık 2018, 18:00
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Hindistan'da Hastanede Yangın: 6 Ölü, 129 Yaralı

Hindistan

YENİ Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir hastanede çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 129 kişi de yaralandı.

YENİ Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir hastanede çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 129 kişi de yaralandı.

Emniyet yetkilisi A.P. Lokhand, banliyö semti Andheri'de, devlete ait 5 katlı ESIC Kamgar Hastanesinde çıkan ve elektrik hattındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 kişinin de yaralandığını söyledi.

Lokhand, 8 itfaiye ekibinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını kaydetti.

Times of India gazetesi de yangın nedeniyle 49 hastanın yakındaki hastanelere taşındığını yazdı. Mumbai,Hindistan
Kaynak: AA