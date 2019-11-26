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Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı

Hindistan'da doktorlar genetik rahatsızlığı olduğu belirtilen bir hastanın 7,4 kilogram ağırlığındaki böbreğini ameliyatla aldı.

26.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:40Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı
'da doktorlar genetik rahatsızlığı olduğu belirtilen bir hastanın 7,4 kilogram ağırlığındaki böbreğini ameliyatla aldı.
Hindustan 'ın haberine göre, başkent Yeni Delhi'deki bir hastanede doktorlar, 2006 yılında kalıtsal bir rahatsızlık olan Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPBH) teşhisi konulan 56 yaşındaki erkek hastanın, neredeyse 2 bebek ağırlığındaki böbreğini çıkardı.
Doktorlar, emekli memur olduğu açıklanan hastadan alınan 7,4 kilogramlık böbreğin, Hindistan'da bir hastadan alınan en büyük, dünyada ise üçüncü büyük böbrek olduğunu ileri sürdü.
Ameliyata giren cerrahlardan Dr. Sachin Kathuria, "Literatür taraması yaptığımızda, ABD'de 9 kilo ve Hollanda'da 8,7 kilo ağırlığındayken alınan daha ağır iki böbreğe rastladık. Bildiğimiz kadarıyla bu, şimdiye kadarki en ağır üçüncü böbrek." dedi.
Hastanın karın boşluğundaki hemen hemen tüm alanı kaplayarak yol açtığı sindirim sorunları ve kabızlık nedeniyle sol böbreğin iki saat süren operasyonla alındığını kaydeden Kathuria, "Sağ böbrek şimdilik bir sorun teşkil etmiyor. Onu da almamız halinde, böbrek nakli yapılana kadar tamamen diyalize bağlı yaşaması gerekir. Aynı şekilde olmasa da şimdi de diyaliz tedavisi görmesi gerekecek." diye konuştu.
ODPBH görülen kişilerde, sıvı dolu kistler, böbreklerde gelişerek organın şişmesine ve böbrek yetmezliğine neden oluyor.
Bu gibi hastalarda, böbreklerin enfeksiyon, kanama, tümör veya diğer bedensel sıkıntılara yol açması durumunda alınması gerekiyor.
Sağlıklı kişilerde böbreğin ağırlığı 120 ile 150 gram arasında değişiyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Genetik, Times, Güncel

Kaynak: AA

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