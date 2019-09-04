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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü

Hindistan'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 17 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.

04.09.2019 17:04 Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü
Hindistan'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 17 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı. Olay yerine Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri sevk edildi.


Patlama, Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri sevk edildi. Yaşanan felaketin insanların ve mağazaların yoğun olduğu bir caddede meydana geldiği duyuruldu. Görgü tanıkları fabrikadan arka arkaya 2 patlama duyduklarını söylerken, patlama sonucunda fabrikanın tamamen çöktüğü bildirildi.



Hindistan, Dünya

Kaynak: DHA

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