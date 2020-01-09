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Hindistan'da her 15 dakikada bir kadın tecavüz ihbarında bulundu

Hindistan'da, 2018'de 34 bin tecavüz vakası ihbarı yapıldı. Bu ihbarların yüzde 85'i için iddianame hazırlanarak dava açıldı. Ancak açılan davaların sadece yüzde 27'sinde suç işlendiğine hüküm verilerek zanlılara ceza verildi.

09.01.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:51Hindistan'da her 15 dakikada bir kadın tecavüz ihbarında bulundu
'da her 15 dakikada bir kadının tecavüze uğradığı ihbarı yaptığı açıklandı. Hükümet tarafından yayınlanan rapora göre, 2018'de 34 bin kadın tecavüze uğradı.

Hindistan kadın olmanın en zor olduğu ülkelerin başında gelirken, Aile Bakanlığının yıllık suç raporu bu gerçeği sayılarla gözler önüne serdi. Rapora göre 2018'de tespit edilen tecavüz vakaları bir önceki yıla göre çok az bir oranda değişti. Ülkede 2018'de 34 bin tecavüz vakası ihbarı yapıldı. Bu ihbarların yüzde 85'i için iddianame hazırlanarak dava açıldı. Ancak açılan davaların sadece yüzde 27'sinde suç işlendiğine hüküm verilerek faillere ceza verildi.
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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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