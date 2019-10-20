Haberler » Güncel » Hindistan'da heyelan: 8 ölü

Hindistan'da heyelan: 8 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 aracın toprak altında kalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

20.10.2019 13:08Hindistan'da heyelan: 8 ölü
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 aracın toprak altında kalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Rudraprayag bölgesinde meydana gelen heyelanda 2 motosiklet ve 1 otomobilin toprak altında kaldığını belirtti.
Dün geç saatlerde meydana gelen olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sırasında yaralı halde bulunan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, sabah saatlerinde de enkaz altında kalan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Heyelanda toprak altında kalan araçlarda kaç kişi olduğunun ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

Uttarakhand, Hindistan, Times, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 Karalar'dan muhtarlara: "Sorunları hep birlikte çözeceğiz"
14:18 AK Parti Batman İl Başkanı Gür kitap fuarını gezdi
14:23 "Omar ve Biz" Varşova'dan "en iyi film" ödülüyle döndü
14:16 Türkmenoğlu: "Müze, Van turizmine büyük katkı sunacak"
14:21 TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı
14:15 Aileler devreye girdi, "gri listedeki" iki terörist teslim oldu
14:19 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı
20.10.2019 14:24:57