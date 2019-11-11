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Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

11.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:36
'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti 'daki Kacheguda istasyonunda iki tren çarpıştı. Kazada en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facianın önlendiği öğrenildi.
Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal, yerel makamlara yaralılara derhal yardım etme talimatı verdi. Yaralanan yolcuların yakındaki hastanelere götürüldüğü, kaza nedeniyle bazı tren seferlerinin ertelendiği belirtildi.
(İHA)
Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

Haydarabad, Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA


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