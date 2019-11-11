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Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

11.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:06Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin başkenti 'daki Kacheguda Tren İstasyonu'nda iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Olayın ardından 20 tren seferi iptal edildi.
Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı, trenlerin yavaş hareket etmesinin muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi.
Öte yandan muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) Karnataka eyaleti başkanlığı, Twitter'daki açıklamasında, kazada 1 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Haydarabad, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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