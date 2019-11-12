Haberler » Güncel » - Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı - Haber

- Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

- Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralıYENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

12.11.2019 01:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:04
- 'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti 'daki Kacheguda istasyonunda iki tren çarpıştı. Kazada en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facianın önlendiği öğrenildi.
Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal, yerel makamlara yaralılara derhal yardım etme talimatı verdi. Yaralanan yolcuların yakındaki hastanelere götürüldüğü, kaza nedeniyle bazı tren seferlerinin ertelendiği belirtildi.
Yapılan ön soruşturmaya göre, kaza sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi.
- Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

Haydarabad, Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:29 - İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini "yasadışı" olarak nitelendirdi
01:24 GÜNDEM ÖZETİNE
01:19 Mantar zehirlenmesi
01:07 Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı
01:03 - Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
00:33 Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar
00:29 Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var
23:56 Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
23:22 Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait
23:22 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 01:42:40