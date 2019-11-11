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Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

11.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:42Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin başkenti 'daki Kacheguda Tren İstasyonu'nda iki tren kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, her iki trendeki makinistlerin sıkıştıkları yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Yaralılar yakındaki hastaneye kaldırıldı.
Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı, trenlerin yavaş hareket etmesinin muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi.

Haydarabad, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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