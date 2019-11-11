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Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 12 yaralı

Hindistan'da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı.

11.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:49Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 12 yaralı

'da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Telangana eyaletindeki şehrinin Kacheguda bölgesindeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treninin raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Raydan çıkan trenin makinistinin çarpışma sonucu sürücü bölümünde sıkıştığı ve ağır yaralı olduğu, kurtarma çalışmalarının ise hala sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesinden görüntüler

-Trenlerin görüntüsü

-Çevredekilerin olay yerinde toplanması

-Sıkışan makinist için kurtarma çalışmaları



Haydarabad, Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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