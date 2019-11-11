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Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı 12 yaralı

Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı 12 yaralıHindistan, (DHA)- Hindistan'da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı.

11.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:59Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı 12 yaralı
'da iki yolcu treni çarpıştı 12 yaralı
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinin Kacheguda bölgesindeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treninin raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Raydan çıkan trenin makinistinin çarpışma sonucu sürücü bölümünde sıkıştığı ve ağır yaralı olduğu, kurtarma çalışmalarının ise hala sürdüğü belirtildi.

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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