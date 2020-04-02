Hindistan'da ilginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. İran 'da azrail kostümü ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin arından tartışmalı bir yöntem de Hindistan 'dan geldi. Hindistan'da bir polis memuru, koronavirüse (Covid-19) karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için koronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.

Ülkenin Andhra Pradesh eyaletindeki Kurnool şehrindeki bir köyün polis memuru, bindiği beyaz ata kırmızı boya ile koronavirüs şekilleri çizdi ve bu şekilde sokaklarda dolaştı. Maruti Sankar isimli polis memurunun, koronavirüs şekilleri çizilmiş atıyla sokaklarda dolaşarak, bölge sakinlerinde farkındalık yaratmayı ve virüsün yayılmasını durdurmak için tüm önlemleri almaya karşı bilinçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI AYAKLANDI

Öte yandan Sankar'ın atıyla sokaklarda dolaştığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, hayvan hakları tartışmaları da beraberinde geldi. Bazı kullanıcılar bunun bir 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, polis memurunun bu girişimini eleştirdi.

"ATI KAMUOYU BİLİNÇLENSİN DİYE KULLANDIK"

Eleştiriye tepki gösteren ve atın süreç boyunca zarar görmediğini söyleyen Sankar "Atı kamuoyu bilinci için kullanıyoruz. Yaralanmadı veya vurulmadı. Köylerdeki insanların cep telefonlarına ve televizyonlara kolay erişimi yok. Bu nedenle at, virüsün yayılma hızını anlatmak için sembolik bir görsel olarak kullanıldı" dedi.

- Kara

Kaynak: DHA