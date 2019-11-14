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Hindistan'da ineğin dışkısından sabun, idrarından kozmetik ürün yapılacak

Hindistan'da sağcı ve tutucu yanlılığı ile tanınan Hindu Milliyetçi Organizasyonu'nu (RSS) destekleyen "Deen Doyal Dham" şirketi, ineğin dışkısı ve idrarından sabun, şampuan ve birçok kozmetik ürün üreteceklerini açıkladı.

14.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:05Hindistan'da ineğin dışkısından sabun, idrarından kozmetik ürün yapılacak
'da sağcı ve tutucu yanlılığı ile tanınan Hindu Milliyetçi Organizasyonu'nu (RSS) destekleyen "Deen Doyal Dham" şirketi, ineğin dışkısı ve idrarından sabun, şampuan ve birçok kozmetik ürün üreteceklerini açıkladı.

Time of gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Mathura şehrinde faaliyetlerini sürdüren "Deen Doyal Dham" adlı şirket, ineğin dışkısından sabun ve idrarından şampuan yapacak. Hindistan halkının büyük talebi üzerine bu ürünlerin üretileceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, RSS taraflı bu şirket, ineğin dışkısı ve idrarından yaklaşık 30 çeşit kozmetik ürünü üretip pazarlamayı planlıyor. Şirketin, bu ürünlerin internetten satılması için dünyanın en büyük online pazarı olan ile anlaşma imzalandığı da belirtildi.

Deen Dayal Dham şirketi yetkilisi Rajendra konu ile ilgili, "Hindistan halkının talebi üzerine bu ürünleri yapmayı planladık. Üretilen ürünlerin fiyatı düşük olacak ve halk bu ürünleri istediği gibi alabilecek. Biz bu ürünleri internet pazarında da satacağız. Bu nedenle Amazon şirketi ile bir anlaşma gerçekleştirdik" dedi.

Sekreter yardımcısı Manish Gupta ise "Biz çiftliklerden inek dışkısı ve idrarı topluyoruz. Sabun, insan vücudu ve cildinin bakımı için kullanılacak ürünler üreteceğiz. İneğin dışkısı ve idrarı bu ürünlerin ham maddesi olacak" dedi.

Öte yandan, RSS Sözcüsü Arun Kumar, ineğin dışkısı ve idrarından yapılacak olan bu ürünlerin halk tarafından büyük sevinçle karşılanacağını ve yerel halkın şirkette çalışma fırsatı olacağını da belirtti.

İneğin kutsal sayıldığı Hindistan, bir süre önce de başka bir Hint şirketinin ineğin idrarından içecek üretip satmasıyla gündeme gelmişti. - UTLAR PRADES

Hindistan, Amazon, India, Güncel

Kaynak: İHA

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